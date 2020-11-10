ABD'den 3 kulüp, Mesut Özil'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı
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ABD'den 3 kulüp, Mesut Özil'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı

10.11.2020 13:25 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:46

Fenerbahçeli taraftarların kadrolarında görmek istediği Arsenal'in tecrübeli futbolcusu Mesut Özil'e, MLS ligi takımlarının ilgisi sürüyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre 32 yaşındaki futbolcunun yeni adresi ABD olacak.

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in, Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İngiliz basınına göre; bir süredir Topçular'da kadro dışı olan Türk asıllı Alman futbolcu için MLS'ten (ABD) teklifler var.

Son yıllarda Avrupa'da yaşı ilerleyen yıldızlara yatırım yaparak futbol dünyasında ses getirmeye çalışan ABD futbol kulüplerinden Inter Miami, LA Galaxy ve New York City'nin 32 yaşındaki futbolcu için temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

TARAFTARLAR GERİ İSTİYOR

Premier Lig'de son olarak kendi sahasında Aston Villa'ya 3-0 gibi farklı bir skorla kaybeden Arsenal'de bu maçın ardından bazı taraftarlar, Mesut Özil'in takıma geri dönmesi yönünde mesajlar göndermişler; Mesut da bir taraftarın kendisini özlediğini ve takıma dönmesi gerektiğini belirten bir gönderiyi de beğenmişti.

Premier Lig ekibi Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Özil, sözleşme sonuna kadar takımda kalacağına dair açıklamalarda bulunmuştu.

ABD'den 3 kulüp, Mesut Özil'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı
Haber Yorumları (1)
EFSANE: Arsenal neyin kafasını yaşıyor anlamadım. .
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