ABD'de üretici fiyatları martta düştü ABD'de, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) martta aylık yüzde 0,2 azalırken, yıllık yüzde 0,7 arttı.

ABD'de, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) martta aylık yüzde 0,2 azalırken, yıllık yüzde 0,7 arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin üretici fiyat endeksini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azaldı. Söz konusu endekse ilişkin piyasa beklentisi ise bu ayda yüzde 0,4 azalması yönündeydi. Endeks, şubatta da aylık yüzde 0,6 azalış göstermişti.

Üretici fiyatları yıllık bazda ise yüzde 0,7 arttı. Piyasalar, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 0,5 artmasını bekliyordu.

Çekirdek ÜFE beklentinin üzerinde arttı

Söz konusu dönemde, değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,4 artış kaydetti.

Çekirdek üretici enflasyonuna ilişkin aylık ve yıllık beklentiler, sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 1,2 artması yönündeydi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek, nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Kaynak: AA