ABD'de dövüşçüler sokaklara mı iniyor? UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı
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ABD'de dövüşçüler sokaklara mı iniyor? UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı

Dünyanın en popüler karma dövüş sanatları organizasyonu UFC Başkanı Dana White, profesyonel dövüşçülerin ABD'deki sokaklarda düzenin sağlanmasına yardımcı olabileceklerini ileri sürdü. White, "Belki de sokakları temizlemek ve tüm bu kargaşayı durdurmak için UFC dövüşçülerini göndermeliyim diye düşünüyorum" şeklinde çağrıda bulundu.

ABD'de dövüşçüler sokaklara mı iniyor? UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı
07.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:25

Steve-O olarak bilinen Stephen Gilchrist Glover adlı TV sunucunun Youtube'dan yaptığı canlı yayına katılan UFC Başkanı Dana White, profesyonel dövüşçülerin ABD'deki sokaklarda düzenin sağlanmasına yardımcı olmak için gönderilebileceğini ifade etti.

"DÜZENİ SAĞLAMAK İÇİN UFC DÖVÜŞÇÜLERİNİ GÖNDERMELİYİM"

'Birkaç yağmacıya derslerini veren' UFC hafif ağır siklet şampiyonu Jon Jones'un yaptıklarına çok sevindiğini söyleyen White, sözlerini"Belki de sokakları temizlemek ve tüm bu kargaşayı durdurmak için UFC dövüşçülerini göndermeliyim diye düşünüyorum" şeklinde sonlandırdı.

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

46 yaşındaki siyah Amerikalı George Floyd'un geçen hafta pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramış, birçok eyalette ulusal muhafızlar görevlendirilmişti.

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