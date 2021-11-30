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ABD'de tüketici güveni kasımda beklenenden fazla düştü

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de tüketici güveni kasımda beklenenden fazla düştü

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, kasımda aylık bazda 2,1 puan azalışla 109,5 seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, kasımda aylık bazda 2,1 puan azalışla 109,5 seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin kasım ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya kıyasla 2,1 puan azalarak 109,5'e indi.

Bu dönemde beklenenden fazla düşüş gösteren tüketici güveninin, 111 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güveni, ekimde 111,6 değerini almıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, kasımda 3 puan azalışla 142,5 seviyesine geriledi.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 1,4 azalarak 87,6 değerine düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin ekim ayındaki artışının ardından kasımda ılımlı hale geldiğini belirtti.

Franco, kısa vadeli büyüme beklentilerinin yükseldiğini ancak istihdam ve gelir beklentilerinin azaldığını kaydetti.

Artan fiyatlara ilişkin endişeler ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının tüketici güvenindeki hafif düşüşün başlıca itici güçleri olduğunu belirten Franco, gelecek altı ay içinde ev, otomobil ve beyaz eşya satın almayı planlayan tüketicilerin oranının azaldığını aktardı.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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