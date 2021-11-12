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ABD'de rekor sayıda çalışan eylülde işinden ayrıldı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de rekor sayıda çalışan eylülde işinden ayrıldı

ABD'de işinden ayrılanların sayısı, eylülde 4,4 milyon ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de işinden ayrılanların sayısı, eylülde 4,4 milyon ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, ülkede işi bırakma oranı eylül ayında yüzde 3'e yükseldi.

İşinden ayrılanların sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla 164 bin artışla 4,4 milyona yükseldi. Bu sayı ağustosta 4,3 milyon olarak kaydedilmişti.

İşten ayrılmaların en çok arttığı sektörler, sanat, eğlence ve rekreasyon, diğer hizmetler ile eyalet ve yerel yönetim eğitim olarak sıralandı. Toptan ticaret sektöründe ise işten ayrılmalar eylülde azalış gösterdi.

Bu dönemde, işten ayrılma oranının yüksek olduğu sektörler arasında, ticaret, ulaşım ve kamu hizmetleri, profesyonel ve ticari hizmetler ile eğlence ve konaklama sektörleri yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının, ailelerin çocukları için bakıcı bulma sorununa ve daha iyi maaş tekliflerinin Amerikalıların işlerini bırakmasına neden olduğu belirtildi.

Ülkedeki açık iş sayısı ise eylülde bir önceki aya kıyasla 191 bin azalarak 10 milyon 438 bine geriledi.

Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,5 azalırken yıllık bazda yüzde 8,9 artış gösterdi.

Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,5 azalırken yıllık bazda yüzde 8,9 artış gösterdi.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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