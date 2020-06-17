ABD'de Pazara Tutunmak Zor mu? Ne Gerekiyor? Custoom Kurucu Ortağı Sarper Erkılınç, ABD'de pazara tutunmanın zorluklarından bahsederek ne yapmak gerektiğini anlattı.

Custoom Kurucu Ortağı Sarper Erkılınç, ABD'de pazara tutunmanın zorluklarından bahsederek ne yapmak gerektiğini anlattı. Anglosakson ticaret yapma kültürü bilindiği takdirde, ABD'de tutunabilmenin mümkün olduğunu söyledi. Türk toplumunun, şirketin özüne yatırım yapmak yerine kendilerine yatırım yapmayı benimsediğini vurgulayan Erkılınç, "Anglosakson kültürü bize ne yapıyorsan yap kendine ait bir renkle, bir ruhla, bir markayla yap ve bunu tanıt diyor" dedi. Bunun için masraf yapılması ve ticari eğitim altyapısının olması gerektiğini belirtti. Amerika'da işe tutunmak için birçok aşamadan geçildiğini ve ülkede adı konulmamış kurallar nedeniyle firmaların mümkünse beyaz Amerikalı istihdam etmesi gerektiğini söyledi.

Amerikan ticaret eğrisinin olduğunu belirten Erkılınç, bir noktadan başlayarak birtakım işçiliklerin yapılmasının firmayı aşağı doğru çekeceğini ve birkaç yıl dayandıktan sonra bilinen bir firma olarak tepeye ulaşılacağını aktardı. Türkiye'nin Amerika'da bir lobi faaliyetinin olması, ticaret yapan insanların bilgi ve tecrübelerini insanlarla paylaşması ve insanlara rehberlik edecek kurumların oluşması gerektiğini ifade etti.

Erkılınç, Amerikan şirketlerinin bile büyük çoğunluğunun battığını bu nedenle böyle bir ekonomik sistemde tutunabilmek için devletlerin desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Diğer ülkelerin lobi faaliyetlerini düzgün yaptığını, kurumlarının iyi oturduğunu ve iş adamlarının önünü açtığını belirterek Türkiye'nin de bu adımları atması gerektiğini söyledi.