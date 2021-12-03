ABD'de ISM imalat dışı endeks kasımda rekor tazeledi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, kasımda aylık bazda 2,4 puan artışla 69,1 değerine çıkarak rekor tazeledi.

ISM, kasım ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı.

Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, kasımda önceki aya kıyasla 2,4 puan artarak 69,1 değerine çıktı.

Hizmet sektörü büyümesindeki artışı gösteren ve yayımlanmaya başladığı 1997'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan veriye ilişkin piyasa beklentisi 65 değerini alması yönündeydi. Endeks, ekimde de 66,7 ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

Üretim endeksi, kasımda aylık bazda 4,8 puan artışla 74,6'ya yükselirken, yeni siparişlere ilişkin endeks değişim göstermeyerek 69,7 seviyesinde seyretti. İstihdam endeksi ise bu dönemde 4,9 puan artışla 56,5'e yükseldi.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, hizmet sektörünün 18 endüstrisinde de büyüme olduğunu ortaya koydu.

Hizmet sektörü PMI verisi yukarı yönlü revize edildi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit kasım ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, kasım ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, 57'den 58 değerine revize edildi. Hizmet sektörü PMI, ekimde 58,7 olarak kaydedilmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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