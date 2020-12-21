ABD'de geliştirilen ve 70 dolara satılan elektrikli maske koronavirüsü tamamen engelliyor
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ABD'de geliştirilen ve 70 dolara satılan elektrikli maske koronavirüsü tamamen engelliyor

21.12.2020 09:19 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:48

Uzmanlar koronavirüse karşı maske takılması uyarılarını her gün yinelerken, ABD'de geliştirilen bir maske gündeme bomba gibi düştü. Elektrikli ve turbo fanlı maske, koronavirüsü tamamen engellemekle kalmıyor diğer zararlı unsurlardan da koruyor. 3 yıl kullanılabilen maskenin fiyatı 70 dolar (yaklaşık 534 TL) olarak açıklandı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli aksesuarlardan biri haline gelen maskelere bir yenisi daha eklendi. ABD'de geliştirilen UlstramasxUltraOne Fan Mask isimli maske dünya gündemine bomba gibi düşerken özellikleri ise dikkat çekti. Sözcü'nün haberine göre, dünyanın çeşitli bölgelerinden saygın medya kuruluşlarının gündeme getirdiği maskenin özellikleri herkesi meraklandırırken, elektrikle çalışan iki farklı hız ayarına sahip turbofana sahip olan maskenin bu sayede optimum hava akışı sağlayarak uzun vadede kullanım kolaylığı sunduğu kaydedildi.

0,3 MİKROMETRELİK PARÇACIKLARI BİLE ENGELLİYOR

Maskelerde 4 katmanlık HEPA filtresi olduğu açıklanırken havada asılı kalan damlacıkların yüzde 99.97'sini engellediği belirtildi. Maskelerin 0.3 mikrometrelik boyuttaki parçacıkları bile engellediği kaydedildi. Maskeyi üreten şirket, bu maskenin sadece korona virüse karşı değil, zararlı hava kirliliği ve sigara kokusunu da engellediğini aktardı. Yaklaşık 70 dolara (yaklaşık 534 TL) satılan maskenin 3 yıl kullanılabileceği belirtildi.

ABD'de geliştirilen ve 70 dolara satılan elektrikli maske koronavirüsü tamamen engelliyor
Haber Yorumları (3)
AFERİN AMA: Ölüme çare yok
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AKLIMA GELMİŞTİ: Benim aklıma gelmişti. İçeri gelen havayı uv filtreden geçirecek bir maske düşünmüştüm.
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MASKE FELAN HİKAYE: allahım sona erdirsin bu pandemiyi inşaallah
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