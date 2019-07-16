AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına Yunanistan'tan yorum

Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği'nin (AB) Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden kaynaklı Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı almasını değerlendirdi. Dendias, verdiği bir röportajda karardan memnun olduğunu ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın AB'nin yaptırım kararıyla ilgili açıklaması Yunan Kathimerini gazetesinde yer aldı. Brüksel'deki AB dışişleri bakanları toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada AB'nin aldığı yaptırım kararının yerinde olduğunu ifade eden Dendias, "Kıbrıs'ın egemenliğiyle ilgili bir konuda Türkiye'nin provokasyonlarına karşı Avrupa Birliği'nin oy birliği ile aldığı kararı memnuniyetle karşıladığını" söyledi. Dendias, AB'nin Türkiye'ye uluslararası hukuku ihlal etmesi durumunda bunun sonuçları ile ilgili pozisyonunu hatırlattığını ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

NE OLMUŞTU?

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye üzerinde ekonomik baskıyı artıracak dört kritik başlıkta yaptırım uygulama kararı almıştı. Yaptırımlar Türkiye'nin AB'den 2020'de alması öngörülen katılım öncesi mali yardımlarda kesintiye gidilmesini, ortaklık konseyi gibi ekonomi ve ticari ilişkilere ilişkin kurumsal ve yine üst düzey siyasi diyaloğun askıya alınmasını öngörüyor. Havacılık Anlaşması müzakerelerinin de askıya alındığı belirtilirken, ayrıca Avrupa Yatırım Bankası'ndan Türkiye'ye verilecek kredi desteğinin de gözden geçirilmesi talep ediliyor.

AB'nin yaptırım kararına gösteren Dışişleri Bakanlığı, "AB Dış İlişkiler Konseyi'nin dün (15 Temmuz) yaptığı toplantıda aldığı kararlar, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme yönündeki kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Bu kararlarda, Kıbrıs Adasının doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip Kıbrıs Türklerinden hiç bahsedilmemesi ve Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi hareket edilmesi, AB'nin Kıbrıs konusunda ne kadar önyargılı ve taraflı olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullanmıştı.

"ŞIMARIK ÇOCUK" KRİZİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, yaptırım kararından önce yaptığı açıklamada "Türkiye Doğu Akdeniz'in şımarık çocuğu olmayı bırakmalı" demişti. Bu sözlere tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Dendias'ın ifadelerini yadırgıyoruz. 'Avrupa'nın şımarık çocuğu' unvanı esasen Yunanistan'a aittir. Avrupa'nın haylaz çocuğu ise, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Avrupa Birliği üyesi olan ve Yunanistan'la birlikte yıllardır Doğu Akdeniz'i istikrarsızlığa sürükleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimidir" ifadelerini kullanmıştı.