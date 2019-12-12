: AB'nin Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasına karşı çıkacağı iddia edildi

12.12.2019 01:07 | Son Güncelleme: 12.12.2019 01:16

Reuters, Avrupa Birliği (AB)'nin bugün başlayacak ve iki gün sürecek zirvede açıklanması beklenen taslak metne ulaştığını duyurdu.

Buna göre, AB liderlerinin söz konusu anlaşmada yer alan "deniz sınırlarının Akdeniz'de bulunan üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve Birleşmiş Milletler'in Denizcilik Hukuku'na da aykırı olduğunu söyleyeceği" ifade ediliyor. Metinde ayrıca "Avrupa Konseyi, Türkiye'nin konu üzerindeki eylemleri karşısında kesin bir şekilde Yunanistan ve (Güney) Kıbrıs ile dayanışma içerisindedir" gibi ifadeler yer aldığı belirtildi.

YUNANİSTAN LİBYA BÜYÜKELÇİSİNİ SINIR DIŞI ETMİŞTİ

İstanbul'da 27 Kasım'da imzalanan "Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" nedeniyle Atina ile Ankara arasında ipler gerilmiş, Yunanistan Libya Büyükelçisini sınır dışı etmişti.

Yunanistan anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğiyle gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuruda bulunmuştu.

ANLAŞMA 27 KASIM'DA İMZALANMIŞTI

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Buna göre, Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Akdeniz'de uluslararası hukuk kurallarından kaynaklanan tüm egemenlik haklarını ve/veya yetkilerini kullandığı deniz alanlarının, bütün ilgili faktörler göz önünde bulundurularak adil ve hakça sınırlandırılmasının yapılmasını kararlaştırdı.

Libya ile Türkiye arasında 18.6 millik (29.9 km) bir sınır çizgisiyle kıta sahanlığı (KS) ve münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırları belirlendi. Libya mutabakatı, Türkiye'nin KKTC ile 2011'de yaptığı Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması'ndan sonra bölgede yaptığı ikinci deniz yetki sınırlandırma anlaşması. Ancak Türkiye, Akdeniz'de henüz MEB ilan etmedi.

Kaynak: Euronews.com

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