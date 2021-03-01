AB'den Yemen'e 95 milyon avro yardım
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AB'den Yemen'e 95 milyon avro yardım

01.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:39
AB'den Yemen'e 95 milyon avro yardım

Avrupa Birliği (AB), insani krizin yaşandığı Yemen'e 95 milyon avro yardım sağlayacak.

Avrupa Birliği (AB), insani krizin yaşandığı Yemen'e 95 milyon avro yardım sağlayacak.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, çocukların yetersiz beslendiği, çatışma ve kıtlık yaşanan Yemen'e yeni insani yardımda bulunulacağı duyuruldu.

Yemen'de çatışmalar nedeniyle binlerce ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, özellikle çocuk ve kadınların kıtlık nedeniyle yetersiz beslendikleri vurgulanan açıklamada, AB'nin Yemen'deki insanların acil ihtiyaçlarını karşılamak için 95 milyon avro insani yardım tahsis ettiği belirtildi.

Söz konusu yardımın gıda, su, sağlık ve eğitim gibi alanları destekleyeceği bildirilen açıklamada, AB'nin Yemen'e 2015 yılından beri 648 milyon avro insani yardım sağladığı hatırlatıldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerden biri yaşanıyor ve 22 milyondan fazla insan yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir devam eden çatışmalar sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne olan Yemen'de temiz suya erişimin kısıtlı olması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksikliklerin yanı sıra sağlık hizmetlerinin yetersizliği gibi nedenler salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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