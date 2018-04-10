AB'den Start-up Desteği

Avrupa Birliği (AB), start-up'lara sağlanan risk sermayesini artırmak üzere 410 milyon avroluk yeni fon oluşturuldu.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Girişimci ve yeni kurulan şirketlere daha fazla fon sağlamak üzere VentureEU adlı programı başlatıyoruz." dedi.

Yeni kurulan şirketlerin kritik olan ilk yıllarında sermaye sıkıntıları yaşadığını anımsatan Katainen, programla Avrupa'da yatırım iklimini geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Katainen, AB ülkelerinde start-up'lara sağlanan uygun koşullu fonların yetersiz olduğuna dikkati çekerek, bu firmalara ilave risk sermayesi imkanı sunulması gerektiğini vurguladı.

AB'nin aktaracağı 410 milyon avroluk fonun 2,1 milyar avroluk kamu ve özel sektör yatırımını harekete geçireceğini dile getiren Katainen, böylelikle girişimci ve büyüyen firmalara yatırımların artacağını ifade etti.

Program çerçevesinde, AB bütçesinden toplam 410 milyon avroluk kaynak 6 büyük fona aktarılacak. Kaynakla, bilişim ve iletişim teknolojileri, dijital sektör, tıbbi teknolojiler ve enerji verimliliği gibi alanlardaki küçük ve orta ölçekli firmalara destek sağlanacak.

Verilere göre, AB ülkelerinde 2016 yılında start-uplara 6 milyar avroluk risk sermayesi sağlanırken aynı dönemde ABD'de bu rakam 40 milyar avroyu buldu.