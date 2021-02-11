Aave (AAVE) Coin nedir? Aave (AAVE) yorum ve grafiği

Kripto para birimlerinde yaşanan fiyat artışlarının ardından piyasa değeri sıralamasında da değişikliklerin olduğu görülüyor. Ancak bu değişiklikler içinde en çok dikkat çekeni Cardano (ADA), Aave (AAVE), AVAX ve XVG arasında yaşanıyor. Peki, Aave (AAVE) Coin nedir? Aave (AAVE) yorum ve grafiği

Son günlerde Bitcoin (BTC) dışında en çok konuşulan üç kripto para biriminin Dogecoin (DOGE), Tron (TRX), Verge (XVG) Coin ve Aave (AAVE) Coin olduğu söylenebilir.

AAVE (AAVE) COİN NEDİR?

Aave, insanların kripto ödünç vermesine ve ödünç almasına izin veren merkezi olmayan bir finans protokolüdür.

Borç verenler, dijital varlıkları özel olarak oluşturulmuş likidite havuzlarına yatırarak faiz elde eder. Borçlular daha sonra bu likiditeyi kullanarak flash kredi almak için kriptolarını teminat olarak kullanabilirler.

Aave (Fince'de "hayalet" anlamına gelir), aslında Kasım 2017'de piyasaya sürüldüğünde ETHLend olarak biliniyordu, ancak Aave'ye yeniden markalaşma Eylül 2018'de gerçekleşti. (Bu, bu token'ın ticker'ının neden adından bu kadar farklı olduğunu açıklamaya yardımcı olur!)

AAVE, sahiplerine platformda indirimli ücretler sağlar ve aynı zamanda bir yönetişim jetonu görevi görür - sahiplerine protokolün gelecekteki geliştirilmesinde söz hakkı verir.

AAVE (AAVE) COİN GRAFİĞİ



Coinmarketcap'ten alınmıştır.

Aave'nin Kurucuları Kimlerdir?

Aave ve selefi ETHLend, Stani Kulechov tarafından kuruldu. O zamanlar, Ethereum'a kredi başvurusu yapılmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğramıştı ve projesi, merkezi olmayan finans var olmadan önce inşa edildi .

Kulechov, hukuk fakültesine giden ve gençken programlamaya başlayan bir seri girişimcidir. Blok zinciri alanında erken benimseyenlerden biriydi. CEO, şirketin Ether kredilerinin ötesinde daha geniş bir hizmet yelpazesi sunabilmesi için ETHLend'i Aave olarak yeniden markalamak istediğini söyledi.

Kulechov'a göre, Aave'nin ana hedef pazarı, halihazırda kripto para birimi topluluğuyla ilgilenen insanlar.

Aave'yi Benzersiz Yapan Nedir?

Aave, gittikçe kalabalıklaşan pazardaki rakipleriyle karşılaştırıldığında birkaç benzersiz satış noktasına sahiptir. 2020 yazındaki DeFi çılgınlığı sırasında, protokolünde kilitli kripto toplam değeri açısından en büyük projelerden biriydi.

Proje, insanların yaklaşık 20 kripto para birimini ödünç almasına ve vermesine izin veriyor, bu da kullanıcıların daha fazla seçeneğe sahip olduğu anlamına geliyor. Aave'nin en önemli ürünlerinden biri, DeFi alanında ilk teminatsız kredi seçeneği olarak faturalandırılan "flaş krediler" dir. Bir sorun var: aynı işlem içinde geri ödenmeleri gerekiyor.

Bir diğer büyük satış noktası, Aave üzerinden borç alanların sabit ve değişken faiz oranları arasında nasıl geçiş yapabileceğidir. Sabit oranlar, kripto piyasalarındaki dalgalanma zamanlarında maliyetler hakkında bir miktar kesinlik sağlayabilirken, borçlu fiyatların yakın gelecekte düşeceğini düşünürse değişken oranlar kullanışlı olabilir.

Dolaşımda Kaç AAVE (AAVE) Parası Var?

Protokol ücret topladığında belirteçler yakıldığı için dolaşım, Aave'de kilitlenen toplam değere bağlıdır.

Kasım 2017'de, bir adet 0.0162 $ 'a eşdeğer bir oranda bir milyar AAVE token satılarak 16.2 milyon $' lık bir ilk para teklifi yapıldı. O zamanlar, AAVE tokenlerinin% 23'ü kurucularına ve projesine atandı.

AAVE tokenleri, ERC-20 standardına göre oluşturulmuştur ve deflasyonist olacak şekilde tasarlanmıştır. DeFi protokolünde bir eksiklik olması durumunda, stake edilmiş tokenlar son çare olarak teminat olarak kullanılacaktır.

Temmuz 2020'de Aave, token takası yapma planlarını açıkladı. Bu, dolaşımdaki 1,3 milyar AAVE tokeninin, yeni basılmış AAVE kripto para birimi için 1: 100 oranında takas edileceği ve toplam 16 milyon AAVE arz yaratacağı anlamına geliyor. (Bunun üç milyonu yedekte tutulacak.)

Aave Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

Aave'nin açık kaynak protokolü, şu anda Proof-of- Work'ten Proof-of- Stake'e geçiş yapan bir blok zinciri olan Ethereum üzerine inşa edilmiştir .

Aave'yi (AAVE) Nereden Satın Alabilirsiniz?

AAVE tokenlerini listeleyen en büyük borsalardan bazıları CoinDCX, Binance, CoinBene ve OKEx'tir.