Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan Aave, giderek kalabalıklaşan bir pazardaki rakipleriyle karşılaştırıldığında birkaç benzersiz satış noktasına sahiptir. 2020 yazındaki DeFi çılgınlığı sırasında, protokolünde kilitli toplam kripto değeri açısından en büyük projelerden biriydi. Aave (AAVE) coin nedir? Aave (AAVE) coin yorum ve grafiği

Aave bugünkü fiyatı ₺2.879,14 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺8.622.197.430 TRY. Aave son 24 saatte düşüş gösterdi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #26, piyasa değeri ₺36.947.776.064 TRY. Dolaşımdaki arz 12.832.918 AAVE coin ve maksimum seviyede. 16.000.000 AAVE coin.

AAVE (AAVE) NEDİR?

Aave, insanların kripto para ödünç almasına ve ödünç almasına izin veren merkezi olmayan bir finans protokolüdür.

Borç verenler, dijital varlıkları özel olarak oluşturulmuş likidite havuzlarına yatırarak faiz kazanırlar. Borçlular daha sonra bu likiditeyi kullanarak bir flaş kredi almak için kriptolarını teminat olarak kullanabilirler.

Aave (Fince'de "hayalet" anlamına gelir) Kasım 2017'de piyasaya sürüldüğünde orijinal olarak ETHLend olarak biliniyordu, ancak Aave olarak yeniden markalaşma Eylül 2018'de gerçekleşti. (Bu, bu token'ın senedinin adından neden bu kadar farklı olduğunu açıklamaya yardımcı olur!)

AAVE, sahiplerine platformda indirimli ücretler sağlar ve aynı zamanda bir yönetişim belirteci olarak hizmet eder - sahiplerine protokolün gelecekteki geliştirilmesinde söz hakkı verir.

AAVE'NİN KURUCULARI KİMDİR?

Aave ve selefi ETHLend, Stani Kulechov tarafından kuruldu. O zamanlar, Ethereum'da borç verme uygulamalarının eksikliğinden dolayı hüsrana uğradı ve projesi, merkezi olmayan finans var olmadan önce inşa edildi .

Kulechov, hukuk fakültesine giden ve gençken programlamaya başlayan bir seri girişimcidir. Blockchain alanında erken benimseyen biriydi. CEO, şirketin Ether kredisinin ötesinde daha geniş bir hizmet yelpazesi sunabilmesi için ETHLend'i Aave olarak yeniden markalamak istediğini söyledi.

Kulechov'a göre, Aave'nin ana hedef pazarı, zaten kripto para birimi topluluğuna dahil olan insanlar.

AAVE'İ BENZERSİZ KILAN NEDİR?

Aave, giderek kalabalıklaşan bir pazardaki rakipleriyle karşılaştırıldığında birkaç benzersiz satış noktasına sahiptir. 2020 yazındaki DeFi çılgınlığı sırasında, protokolünde kilitli toplam kripto değeri açısından en büyük projelerden biriydi.

Proje, insanların yaklaşık 20 kripto para biriminde borç almalarına ve ödünç vermelerine izin veriyor, bu da kullanıcıların daha fazla seçeneğe sahip olduğu anlamına geliyor. Aave'nin amiral gemisi ürünlerinden biri, DeFi alanındaki ilk teminatsız kredi seçeneği olarak faturalandırılan "flash krediler"dir. Bir yakalama var: aynı işlem içinde geri ödenmeleri gerekiyor.

Bir başka büyük satış noktası, Aave aracılığıyla borç alanların sabit ve değişken faiz oranları arasında nasıl geçiş yapabileceğidir. Sabit oranlar, kripto piyasalarındaki oynaklık zamanlarında maliyetler hakkında bir miktar kesinlik sağlayabilirken, borçlunun yakın gelecekte fiyatların düşeceğini düşünmesi durumunda değişken oranlar kullanışlı olabilir.

DOLAŞIMDA KAÇ AAVE (AAVE) COİN VAR?

Protokol ücret topladığı zaman jetonlar yakıldığı için dolaşım, Aave'de kilitlenen toplam değerle bağlantılıdır.

Bir başlangıç sikke sunan $ 16.200.000 $ 0.0162 bir parça eşdeğer bir oranda bir milyar AAVE belirteçleri satarak büyüdü Kasım 2017, düzenlendi. O zaman, AAVE tokenlerinin %23'ü kurucularına ve projesine tahsis edildi.

AAVE jetonları, ERC-20 standardına dayalı olarak oluşturulmuştur ve deflasyonist olacak şekilde tasarlanmıştır. DeFi protokolünde bir eksiklik olması durumunda, stake edilen tokenler son çare olarak teminat olarak kullanılacaktır.

Temmuz 2020'de Aave, token takası yapma planlarını açıkladı. Bu, dolaşımdaki 1,3 milyar AAVE jetonunun 1:100 oranında yeni basılan AAVE kripto para birimiyle değiştirileceği ve toplam 16 milyon AAVE arzı yaratılacağı anlamına geliyor. (Bunun üç milyonu yedekte tutulacaktır.)

AAVE AĞI NASIL GÜVENLİDİR?

Aave'nin açık kaynak protokolü, şu anda Proof-of- Work'ten Proof-of- Stake'e geçiş yapan bir blok zinciri olan Ethereum üzerine kuruludur .

AAVE (AAVE) NEREDEN SATIN ALABİLİRSİNİZ?

AAVE tokenlerini listeleyen en büyük borsalardan bazıları CoinDCX, Binance, CoinBene ve OKEx'tir.