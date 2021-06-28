Aaron Boupendza, Atalanta forması giymeye çok yakın

Süper Lig'de harika bir sezon geçiren ve 22 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza'yı Fenerbahçe ve Galatasaray gündemine almıştı. Alınan son bilgiye göre Atalanta, Gabonlu yıldıza imza attırmaya çok yakın. Hatayspor yıldız futbolcu için İtalyan ekibinden 8 milyon euro talep ederken, anlaşmanın kısa süre içinde sağlanması bekleniyor.