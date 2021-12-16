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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Çetin haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.

Oğuz Çetin haber dalında Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" başlıklı fotoğrafını seçen Çetin, spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Renkli açılış" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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