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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Yabancı sayısının azaltılmasından yanayım

A Milli Takım'ın patronu son günlerin futbol en çok tartışılan konu olan yabancı kuralıyla ilgili, "Ben yabancı sayısının azaltılmasından yanayım. Ancak bunu hayata geçirirken kulüplerimizde yerli ve yabancı karması başarıyla uygulanmalıdır" dedi.

15.07.2020 16:32 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:43

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, büyük tartışmaya neden olan yabancı kuralı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Milliyet Gazetesi'ne konuyu değerlendiren Güneş, "Ben yabancı sayısının azaltılmasından yanayım. Ancak bunu hayata geçirirken kulüplerimizde yerli ve yabancı karması başarıyla uygulanmalıdır, diyorum. Bu konuda eğitim açığımız var. Alt yapıdan yetişen oyuncular da örneğin 25 kişilik maç kadrosunda yer almalı. Oynadığında kulüp ve antrenörlere teşvikler, ödüller verilmeli. Milli Takım'a alındığında da ödüllendirilmeliler" ifadelerini kullandı.

GELECEK SEZON 14 YABANCI OLACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de gelecek sezon yabancı sınırlamasını 8'i ilk 11'de 6'sı da kulübede olmak üzere 14 yabancı olarak belirlemişti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Yabancı sayısının azaltılmasından yanayım
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