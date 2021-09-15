A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu! 3 yıllık sözleşme imzalanacak - Haberler Spor
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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu! 3 yıllık sözleşme imzalanacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Takım'da Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından TFF, Alman hoca Stefan Kuntz isminde oy birliğine vardı. İstanbul'da dün Hamit Altıntop ile görüşen ve prensip anlaşmasına varılan Alman hoca bugün yönetim kuruluna sunuldu ve yönetim tarafından oy çokluğu ile kabul gördü.

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü netleşti. Tff Yönetimi, Alman hoca Stefan Kuntz isminde oy çokluğu ile birleşti.

YARDIMCILARINI BELİRLEDİKTEN SONRA TÜRKİYE'YE DÖNECEK

Yönetimde yerli teknik adam isteyenler de olurken, daha fazla oy alan Kuntz + yerli yardımcı antrenör formülü oldu. Stefan Kuntz, yardımcılarını da belirledikten sonra Türkiye'ye dönecek. Anlaşmanın 2024'e kadar olacağı ve milli takımda yeni bir sistem geliştirileceği de belirtildi.

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu! 3 yıllık sözleşme imzalanacak
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
(son dakika) TFF Yönetimi, Kuntz isminde oy çokluğu ile birleşti

(son dakika) TFF Yönetimi, Kuntz isminde oy çokluğu ile birleşti

 Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı

Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı
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Haber: A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu! 3 yıllık sözleşme imzalanacak - Haberler Spor
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