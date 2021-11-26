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A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turundaki rakibi Portekiz oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turundaki rakibi Portekiz oldu. Ay-Yıldızlı ekip, 24 Mart 2022 tarihinde deplasmanda oynayacağı maçı kazanması durumunda finale yükselerek sahasında, İtalya-Makedonya karşılaşmasının galibiyle oynayacak.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde grup aşamasını 2. sırada bitiren A Milli Takım, Katar'da düzenlenecek dev organizasyon için play-off oynamaya hak kazanmıştı. Ay-Yıldızlı ekibin play-off turundaki rakibi belli olurken, Dünya Kupası'na giden yolda çok kritik mücadelelere çıkacağız.

FİNAL MAÇI 29 MART'TA

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turundaki rakibi Portekiz oldu. 24 Mart'ta deplasmanda yarı final maçına çıkacak Ay-Yıldızlı ekip, bu mücadeleyi kazanması durumunda 29 Mart'ta Katar biletini almak için sahasında İtalya-Makedonya karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turundaki rakibi Portekiz oldu

Ali Gülhan
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