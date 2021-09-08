A Milli Takım'ı bozguna uğratan Depay'dan dalga geçer gibi sözler: Eğlendik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Takım'ı bozguna uğratan Depay'dan dalga geçer gibi sözler: Eğlendik

Haberler.com - Haberler | Spor

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'ya 6-1 yenildi. Karşılaşmanın arıdndan açıklamalarda bulunan maçın yıldızı Depay, "Kendimize güvenerek oynadık, aslında eğlendik" dedi.

Türkiye, Hollanda karşısında tarihi bir hezimet yaşadı. A Milli Takım rakibine 6-1 yenilirken grupta 3. sıraya geriledi. 3 gol atarak karşılaşmaya damgasını vuran Memphis Depay maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"RÖVANŞI ALMAMIZ GEREKİYORDU"

İlk maçın rövanşını aldıklarını belirten Depay, "Sonuçla ilgili çok mutluyum. Türkiye'den 4-2'nin rövanşını almamız gerekiyordu. kendimize güvenerek oynadık ve eğlendik. Türk taraftarlar da iyi destek verdi. Daha iyi takım bizdik ve kazandık. Önemli bir adım attık. İleriye gidiyoruz ve bunu devam ettireceğiz." dedi.

A Milli Takım'ı bozguna uğratan Depay'dan dalga geçer gibi sözler: Eğlendik
Tarihi hezimet! 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Türkiye, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi
Tarihi hezimet! 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Türkiye, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi
Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ı yerin dibine soktu: Mahalle abileri, mahalle çocuklarıyla oynuyor gibi
Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ı yerin dibine soktu: Mahalle abileri, mahalle çocuklarıyla oynuyor gibi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Tanju Özcan Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Şeyma Subaşı Yeşim Salkım
Spor Max Meyer Cristiano Burak Yılmaz Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
A Milli Takım'ı bozguna uğratan Depay'dan dalga geçer gibi sözler: Eğlendik - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 00:41:58. #1.15#

title