A Milli Takım'ı bozguna uğratan Depay'dan dalga geçer gibi sözler: Eğlendik

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'ya 6-1 yenildi. Karşılaşmanın arıdndan açıklamalarda bulunan maçın yıldızı Depay, "Kendimize güvenerek oynadık, aslında eğlendik" dedi.

Türkiye, Hollanda karşısında tarihi bir hezimet yaşadı. A Milli Takım rakibine 6-1 yenilirken grupta 3. sıraya geriledi. 3 gol atarak karşılaşmaya damgasını vuran Memphis Depay maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"RÖVANŞI ALMAMIZ GEREKİYORDU"

İlk maçın rövanşını aldıklarını belirten Depay, "Sonuçla ilgili çok mutluyum. Türkiye'den 4-2'nin rövanşını almamız gerekiyordu. kendimize güvenerek oynadık ve eğlendik. Türk taraftarlar da iyi destek verdi. Daha iyi takım bizdik ve kazandık. Önemli bir adım attık. İleriye gidiyoruz ve bunu devam ettireceğiz." dedi.