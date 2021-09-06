A Milli Takım, Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Takım, Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım, Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı
Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6'ncı maçında yarın karşılaşacağı Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6'ncı maçında yarın karşılaşacağı Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Johan Cruijff Arena'da teknik direktör Şenol Güneş'in yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, Hollanda müsabakasının taktik çalışmalarıyla tamamladı.

A Milli Takım antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonuu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, T.C. Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Akıncıoğlu, İsmail Erdem, Mustafa Çağlar ve A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Zorlu karşılaşma yarın TSİ 21.45'de oynanacak.

A Milli Takım, Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ikinci yarışta da birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ikinci yarışta da birinci oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı...
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı...
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında ikinci yarışı ilk sırada bitirdi ve üst üste dördüncü...
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında ikinci yarışı ilk sırada bitirdi ve üst üste dördüncü...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Haluk Levent Rasim Öztekin
Spor Diego Marcao Salih Uçan Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
A Milli Takım, Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 22:58:57. #1.14#

title