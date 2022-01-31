A Milli Takım dört gözle ondan haber bekliyor! Gol makinesi Deniz Undav resmen Premier Lig'de

Bu sezon Belçika Ligi'ne damga vuran Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu.

BRIGHTON'LA 2026 YILINA KADAR SÖZLEŞME İMZALADI

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla, 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. İngiliz ekibi bu transfer için Royale Union Saint-Gilsoise'ye 17 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve Deniz sezon sonuna kadar Belçika ekibinde kiralık kalacak.

A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMESİ İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Henüz milli takım tercihini yapmayan Deniz Undav'ı A Milli Takım'a kazandırmak için de Ay-Yıldız ekipten yetkililerin girişimleri sürüyor. Bu sezon Royale Union Saint-Gilsoise formasıyla toplam 27 maça çıkan Undav, 19 gol ve 10 asist yapma başarısı gösterdi.