A Milli Takım dört gözle ondan haber bekliyor! Gol makinesi Deniz Undav resmen Premier Lig'de - Haberler Spor
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A Milli Takım dört gözle ondan haber bekliyor! Gol makinesi Deniz Undav resmen Premier Lig'de

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav, Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu. İngiliz ekibi, Royale Union Saint-Gilsoise'ye 17 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Undav, sezonun geri kalanını Belçika temsilcisinde kiralık geçirecek. Öte yandan Ay-Yıldızlı ekipten temsilciler, Deniz'i A Milli Takım'a kazandırmak için girişimlerini sürdürüyor.

Bu sezon Belçika Ligi'ne damga vuran Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu.

BRIGHTON'LA 2026 YILINA KADAR SÖZLEŞME İMZALADI

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla, 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. İngiliz ekibi bu transfer için Royale Union Saint-Gilsoise'ye 17 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve Deniz sezon sonuna kadar Belçika ekibinde kiralık kalacak.

A Milli Takım dört gözle ondan haber bekliyor! Gol makinesi Deniz Undav resmen Premier Lig'de

A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMESİ İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Henüz milli takım tercihini yapmayan Deniz Undav'ı A Milli Takım'a kazandırmak için de Ay-Yıldız ekipten yetkililerin girişimleri sürüyor. Bu sezon Royale Union Saint-Gilsoise formasıyla toplam 27 maça çıkan Undav, 19 gol ve 10 asist yapma başarısı gösterdi.

Ali Gülhan
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A Milli Futbol Takımı, Spor, Haber

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