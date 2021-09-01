A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik
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A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik

A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda iki değişiklik yaşandı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda iki değişiklik yaşandı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Umut Meraş ve Abdulkadir Ömür aday kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcuların yerine aday kadroya Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz ve Konyaspor'da oynayan Abdülkerim Bardakcı dahil edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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