A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda iki değişiklik yaşandı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda iki değişiklik yaşandı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Umut Meraş ve Abdulkadir Ömür aday kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcuların yerine aday kadroya Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz ve Konyaspor'da oynayan Abdülkerim Bardakcı dahil edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı