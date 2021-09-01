A Milli Takım'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı
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A Milli Takım'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı

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Ay-Yıldızlılar'da Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağımız Karadağ karşılaşması öncesi Umut Meraş ve Abdulkadir Ömür sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı. Yerlerine ise Rıdvan Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı kadroya dahil edildi.

Karadağ karşılaşması öncesi Beşiktaş'ın yeni transferi Umut Meraş ve Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, sakatlanmaları sebebiyle kadrodan çıkartıldı. Umut Meraş, alt adalesindeki problemden dolayı en az 10 gün sahalardan uzak kalacak.

A Milli Takım'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı

RIDVAN GELDİ

Umut'un yerine Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz aday kadroya davet edilirken, Abdülkadir Ömür'ün yerine Abdülkerim Bardakçı dahil edildi.

A Milli Takım'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı
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Haber Yorumları (3)
EREN İSMAİL: Şenol hocayı anlamak mümkün değil. Abdulkadir ömür zaten ağır sakatlık geçirdi ve oynamayacak zaten neden boşuna getiriyorsun. Bırak klubunde klub doktorunda devam çalışsın.
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SEDAT : Abdulkadir iyileşti mi ki sakatlandı diyorsunuz. Son iki yıldır sürekli sakat.
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ADANALI : Demirsporda Tayyip Talha Sanuç var zımba gibi neden milli takıma çağrılmıyor hayret ediyorum
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A Milli Takım'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı - Haberler Spor
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