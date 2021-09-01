A Milli Takım'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı

Ay-Yıldızlılar'da Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağımız Karadağ karşılaşması öncesi Umut Meraş ve Abdulkadir Ömür sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı. Yerlerine ise Rıdvan Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı kadroya dahil edildi.