A Milli Takım'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı
Ay-Yıldızlılar'da Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağımız Karadağ karşılaşması öncesi Umut Meraş ve Abdulkadir Ömür sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı. Yerlerine ise Rıdvan Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı kadroya dahil edildi.
Karadağ karşılaşması öncesi Beşiktaş'ın yeni transferi Umut Meraş ve Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, sakatlanmaları sebebiyle kadrodan çıkartıldı. Umut Meraş, alt adalesindeki problemden dolayı en az 10 gün sahalardan uzak kalacak.
RIDVAN GELDİ
Umut'un yerine Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz aday kadroya davet edilirken, Abdülkadir Ömür'ün yerine Abdülkerim Bardakçı dahil edildi.