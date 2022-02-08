A Milli Takım'da büyük sürprizler olacak! Stefan Kuntz'tan iki isme davet - Haberler Spor
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A Milli Takım'da büyük sürprizler olacak! Stefan Kuntz'tan iki isme davet

Haberler.com - Spor
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A Milli Takım'ın Portekiz'le oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri Play-Off maçı öncesi kadro büyük ölçüde şekillendi. Kuntz, Yunus Akgün ve Enes Ünal'ı kadroya dahil etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesinde aday kadro konusunda kararını verdi. Alman teknik adam, Yunus Akgün ve Enes Ünal'ı kadroya alıyor.

A Milli Takım'da büyük sürprizler olacak! Stefan Kuntz'tan iki isme davet

Yunus ilk kez A Milli formayı giyecek. Son 2 aday kadroda yer almayan Enes ise tekrardan şans bulacak. Galatasaray'ın sezon öncesinde Mavi Şimşekler'e kiralık olarak gönderdiği 21 yaşındaki kanat oyuncusu, 21 lig maçında 7 gol 6 asist, tüm kulvarlarda ise 24 maçta 8 gol 12 asistle yıldızlaştı.

A Milli Takım'da büyük sürprizler olacak! Stefan Kuntz'tan iki isme davet

Getafe'nin 2020'de 9 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Villarreal'den kadrosuna kattığı Enes Ünal bu sezonki performansıyla adeta La Liga salladı. İspanyol takımında 22 maçta forma giyen 24 yaşındaki forvet 9 kez fileleri havalandırdı.

A Milli Takım'da büyük sürprizler olacak! Stefan Kuntz'tan iki isme davet

Deneyimli teknik direktör Kuntz, sürpriz tercihlere imza atacak.Özellikle gençler üzerine yaptığı çalışmalar futbolcuların da iştahını kabarttı. Beşiktaş'ın 17 yaşındaki yıldızı Emirhan da, Kuntz'un dikkatinde.

A Milli Takım'da büyük sürprizler olacak! Stefan Kuntz'tan iki isme davet

Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, Spor, Haber

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