A Milli Takım'da 3 futbolcuda koronavirüs belirtileri görüldü

Milli Takım'da 3 futbolcuda koronavirüs belirtileri görüldü. Futbolcuların durumu yarın yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri'ne harika bir başlangıç yapan A Milli Takım ilk maçta Hollanda'yı 4-2, ikinci maçta da Norveç'i 3-0'lık skorlarla geçti. Rakiplerine nefes aldırmayan Ay-yıldızlılar, yazın oynanacak Avrupa Şampiyonası öncesi çok olumlu sinyaller verdi. Salı günü Letonya'yla karşılacak olan A Milli Takım'da yaşanan son gelişmeler endişe yarattı.

YARIN NETLİK KAZANACAK

Milli Takım'da 3 futbolcu koronavirüs belirtileri gösterdi. Futbolcuların son durumları yarın yapılacak kontroller sonunda netlik kazanacak