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A Milli Takım aday kadrosuna iki takviye

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
A Milli Takım aday kadrosuna iki takviye

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün Cebelitarık'la karşılaşacak ve 16 Kasım'da Karadağ'a konuk olacak A Milli Takım aday kadroya Yusuf Sarı ve Tolga Ciğerci dahil edildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün Cebelitarık'la karşılaşacak ve 16 Kasım'da Karadağ'a konuk olacak A Milli Takım aday kadroya Yusuf Sarı ve Tolga Ciğerci dahil edildi.

A Milli Takım'a iki oyuncu daha çağrıldı. Medipol Başakşehir'den Tolga Ciğerci ve Trabzonspor'dan Yusuf Sarı, Türkiye-Cebelitarık karşılaşmasının ardından A Milli Takım kampına katılacak. Daha önce 3 kez milli formayı giyen Tolga Ciğerci, son olarak ay-yıldızlıların 2 Eylül 2017 tarihinde Ukrayna ile oynadığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında görev aldı. Yusuf Sarı ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. - İSTANBUL

Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna dahil edildi

Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna dahil edildi

 Türkiye Kadın Milli Takımı, Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 5-4 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Türkiye Kadın Milli Takımı, Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 5-4 yenilerek gümüş madalya kazandı.

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