A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde maçlara harika başlıyor
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A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde maçlara harika başlıyor

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A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde maçlara harika başlıyor

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne harika başladı. Coşkulu bir oyun ortaya koyan Türkiye'nin ilk golleri bulduğu dakikalar dikkat çekti. Hollanda, Norveç ve Letonya karşılaşmalarında Milliler, ilk 15 dakika içinde golü atarken ilk yarılarda da 2 gol bulmayı başardı.

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde maçlara müthiş başlıyor. A Milli Takım grupta oynadığı 3 maçta da ilk 15 dakikada golü bulmayı başardı.

15. DAKİKADA GOL GELDİ

Hollanda karşısında 15.dakikada Burak Yılmaz ile öne geçen ilk yarıyı 2-0 önde kapatıp 46.dakikada Hakan Çalhanoğlu ile skoru 3-0 yapan A Milli Takım maçı da 4-2 kazandı.

NORVEÇ MAÇI İLK GOL 4. DAKİKADA GELDİ

Norveç maçına 4.dakikada Ozan Tufan'ın golüyle başlayan Ay-Yıldızlılar, ilk yarıyı 2-0 ve maçı da 3-0 galip bitirmişti. Golleri Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü atmıştı.

MAÇA GOLLE BAŞLADIK

Türkiye, Letonya maçına da golle başladı. Maçın henüz 2.dakikasında Kenan Karaman ile 1-0 öne geçen A Milli Takım, Hakan Çalhanoğlu ile 2-0 yaptı ardından durumu 2-1 geldi.

(FANATİK)

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