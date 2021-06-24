A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde ABD'ye 3-0 mağlup oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde ABD'ye 3-0 mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde ABD'ye 3-0 mağlup oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Avrupa kıtasını temsil eden tek takım olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-0 mağlup oldu.

2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Avrupa kıtasını temsil eden tek takım olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-0 mağlup oldu.

Millilerde günün en skorer ismi 17 sayıyla Ebrar Karakurt olurken; ona Eda 11, Hande 9, Kübra 5, Cansu 4, Tuğba 3, Meryem ve Aslı 1'er sayıyla eşlik etti.

Salon: Rimini Fuar Merkezi

Hakemler: Juraj Mokry, Joo-Hee Kang

Amerika Birleşik Devletleri: Washington, Poulter, Larson, Akinradewo, Thompson, Bartsch-Hackley, Wong-Orantes (L) (Robinson, Hill, Drews)

Türkiye: Hande, Kübra, Ebrar, Meliha, Eda, Cansu, Simge (L) (Tuğba, Aslı, Meryem, Buse)

Setler: 25-21, 25-23, 25-20

Süre: 1 saat 36 dakika (30,34,32)

Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nde yarın TSİ 17.00'de Japonya ile bronz madalya maçına çıkacak.

-İHA-

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde ABD'ye 3-0 mağlup oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde ABD'ye 3-0 mağlup oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde ABD'ye 3-0 mağlup oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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