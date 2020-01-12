A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat kotasını aldı!

12.01.2020 22:12 | Son Güncelleme: 12.01.2020 22:12

Almanya: 3-0

SALON: Omnisport

HAKEMLER: Daniele Rapisarda (İtalya), Vladimir Simonovic (Rusya)

TÜRKİYE: Naz, Meliha, Zehra, Meryem, Hande, Eda, Simge (L)ALMANYA: Geerties, Weitzel, Lippmann, Orthmann, Schöelzel, Hanke, Pogany (L) (Möllers, Bock)SETLER: 25-17, 25-19, 25-22SÜRE: 73 dakika (22, 23, 28)

2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkı elde etti.Hollanda'nın Apeldoorn kentinde bulunan Omnisport Salonu'nda oynanan müsabakayı baştan sona üstün götüren ay yıldızlılar, 25-17, 25-19 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazanarak olimpiyat vizesini aldı.TARİHTE İKİNCİ KEZA Milli Kadın Voleybol Takımı, bu başarı ile birlikte tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi almış oldu. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda da mücadele eden milli takım, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde etti.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİKCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olimpiyat kotası alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar Filenin Sultanları" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA