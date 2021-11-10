A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda karşılaşacağı Slovenya ve Polonya maçları için 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Ay-yıldızlılar, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında yarın TSİ 20.00'de deplasmanda Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Milliler gruptaki ikinci maçında ise 14 Kasım Pazar günü Kocaeli'de Polonya'yı konuk edecek. Millilerin Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Polonya ile oynayacağı müsabaka 17.00'de başlayacak.

"Esra Ural Topuz, Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Şerife Alperi Onar, Manolya Kurtulmuş, Kiah Irene Stokes, Melis Gülcan, Pelin Derya Bilgiç, Merve Aydin, Bahar Çağlar Ökten, Gökşen Fitik, Sevgi Uzun"

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet