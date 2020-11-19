A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçını 2-0 kaybetti ve B Ligi 3.Grup'ta son sırada yer aldı. Toplamda 6 puan toplayan ancak ikili averajla Sırbistan'a geçilen A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi'nde kendi kalibresinin altında takımlarla eşleşecek.