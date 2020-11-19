A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

19.11.2020 09:12 | Son Güncelleme: 19.11.2020 09:19

A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçını 2-0 kaybetti ve B Ligi 3.Grup'ta son sırada yer aldı. Toplamda 6 puan toplayan ancak ikili averajla Sırbistan'a geçilen A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi'nde kendi kalibresinin altında takımlarla eşleşecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki altıncı ve son maçında Macaristan'a deplasmanda 2-0 yenildi. Macaristan'ı yenmesi halinde A Ligi'ne yükselecek ay-yıldızlı ekip, aldığı mağlubiyetle 6 puanda kalıp, C Ligi'ne düştü. Türkiye böylece oynadığı son 8 maçta tek galibiyet elde edebildi.

Bu süreçteki iki yenilgisini de Macaristan karşısında yaşayan ay-yıldızlı ekip, 5 beraberlik alırken, yalnızca 1 kez kazandı. Bu maçlarda 11 gol atan milli takım, kalesinde ise 14 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ'İN 50. MAÇINDA 10. YENİLGİSİ

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 50. resmi maçta Macaristan'a kaybetti. Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 50. resmi maçta 10. yenilgisini aldı. 28 maçı kazanan ay-yıldızlı ekip, 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 85 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gol gördü.

Toplamda 6 puan toplayan ancak ikili averajla Sırbistan'a geçilen A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi'nde kendi kalibresinin altında takımlarla eşleşecek.

İşte millilerin C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri;

Yunanistan

Kosova

Slovakya

Moldova

Beyaz Rusya

Lüksemburg

Bulgaristan

Azerbaycan

Makedonya

Gürcistan

Estonya

Litvanya

Kazakistan

Faroe Adaları

Cebelitarık

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
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