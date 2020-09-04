A Milli Takım'da Mert Hakan Yandaş aday kadrodan çıkarıldı A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam Macaristan ile yaptığı maç sonrası kasığında ağırı oluşan Mert Hakan Yandaş, aday kadrodan çıkarıldı. Kariyerinde ilk kez milli takıma çağrılan deneyimli oyuncu, Sırbistan karşısında forma giyemeyecek.

Macaristan'a 1-0 kaybederek UEFA Uluslar Ligi'ne yenilgiyle başlayan Türkiye'de sıcak bir gelişme yaşandı. Kariyerinin ilk milli maçına çıkan Mert Hakan Yandaş, sağ kasığında oluşan ağrı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Macaristan müsabakası sonrası sağ kasığında ağrı hisseden ve tedavi sürecini kulübünde geçirmesi uygun görülerek aday kadrodan çıkarılan Mert Hakan Yandaş, Sırbistan maçının hazırlıklarına katılmadı. YARIN SIRBİSTAN'A GİDİLİYOR A Milli Takım kafilesi, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Sırbistan'la yapacağı maç için yarın saat 11.00'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sivas'tan Belgrad'a hareket edecek. ŞENOL GÜNEŞ, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu, yarın müsabakanın oynanacağı Rajko Mitic Stadı'nda saat 20.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. SON ANTRENMAN 21.00'DE Millilerimiz, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da saat 21.00'de stadyumda gerçekleştirecek. Kaynak: AA