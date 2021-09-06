A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçına hazır
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A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçına hazır
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın deplasmanda Hollanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın deplasmanda Hollanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Johan Cruyff Arena'da teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Adalesinde sertlik olan Zeki Çelik, takımdan ayrı çalıştı. Zeki, bireysel antrenör eşliğinde saha kenarında yürüyüş yaptı.

Milli takım kampına dün Hollanda'da katılan Ozan Tufan ise antrenmanda takımla çalıştı.

Antrenman, Şenol Güneş'in saha ortasında oyuncularla yaptığı konuşmanın ardından başladı. Isınmayla başlayan idman, koşu ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Hollanda karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli de izledi.

Johan Cruyff Arena'da yarın oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçına hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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