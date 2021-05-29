SPOR A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
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SPOR A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

A MİLLİ Futbol Takımı, EURO 2020 öncesinde Antalya'da gerçekleştirdiği hazırlık kampında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

A MİLLİ Futbol Takımı, EURO 2020 öncesinde Antalya'da gerçekleştirdiği hazırlık kampında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

EURO 2020 öncesinde Antalya kampında hazırlıklarına devam eden ay-yıldızlılar, Regnum Carya Golf & SPA Resort'un sahasında antrenman yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan basına açık antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda ardından istasyon çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra iki gruba ayrılan milliler, küçük sahada taktik maç oynadı. Teknik patron Şenol Güneş, sık sık oyuncularına uyarıda bulundu. Antrenman sırasında Umut Meraş, dizine aldığı darbe sonrası hafif sakatlık yaşadı. Şenol Güneş, Umut Meraş'ın durumu hakkında bilgi aldıktan sonra milli futbolcu antrenmana devam etti. Antrenmanın son bölümünde ay-yıldızlılar, taktik maç yaptı.

A Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını Gine ile 31 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda oynayacak.

SPOR A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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