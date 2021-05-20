A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürdü.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürdü.

Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

İrfan Can Kahveci koşu ile antrenmanı tamamlarken, Abdülkadir Ömür de fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Kampa dün katılan Umut Meraş ve Kerem Aktürkoğlu da idmanda yer aldı.

Antalya'ya gelen Beşiktaşlı oyuncular Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz da akşam saatlerinde kampa katıldı.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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