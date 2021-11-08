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A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ve Karadağ maçlarının hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ve Karadağ maçlarının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 13 Kasım'da Cebelitarık ve 16 Kasım'da Karadağ ile oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 13 Kasım'da Cebelitarık ve 16 Kasım'da Karadağ ile oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin fitness salonunda fiziksel performans antrenörü Axel Busenkell gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda stabilizasyon ve mobilizasyon çalışmaları yapıldı.

Ay-yıldızlı ekip, yarın saat 11.00'de ve 17.00'de yapacağı çift antrenmanla Cebelitarık ve Karadağ maçlarının hazırlıklarına devam edecek.


A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ve Karadağ maçlarının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ve Karadağ maçlarının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ve Karadağ maçlarının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ve Karadağ maçlarının hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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