A Milli Erkek Tenis Takımı, Letonya'yı 4-0 yendi

Davis Cup Dünya Grubu 2'de Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Erkek Tenis Takımı, Dünya Grubu 1 play-off'larında mücadele etme hakkı kazandı.

Enka Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde, serinin üçüncü maçında Altuğ Çelikbilek-Cem İlkel ikilisi, Letonya'dan Ernests Gulbis-Robert Strombachs çifti ile karşılaştı.

2 saat 2 dakika süren karşılaşmayı 2-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanan Altuğ ile Cem, Türkiye'yi Dünya Grubu 1 play-off'larına taşıdı.

Serinin son maçında ise Ergi Kırkın, Edgars Manusis'i 49 dakikada 6-1 ve 6-2'lik setlerle rahat geçti. Bu sonuçla beraber milli takım, seriyi 4-0 kazandı.