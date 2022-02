SPOR A Milli Erkek Basketbol Takımı, medya ile buluştu (1)

Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, (DHA) - 2023 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda 3'üncü ve 4'üncü maçlarında deplasmanda ve iç sahada Yunanistan ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, basın mensupları ile bir araya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan medya gününde Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO'su Ömer Onan, A Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan başantrenör Orhun Ene, bugün itibarıyla antrenmanlara başladıklarını belirterek, "Kısa bir süremiz var. Bu kısa süre içerisinde maça odaklanmamız gerekiyor. Genel anlamda biz kendi milli takımımızın basketbol kültürüne de sahip çıkarak, sahada da hem iyi hem kötü taraflarımızı bilerek oynadığımız iki maçı bir maç olarak değerlendiriyoruz. Burada oynadığımız sonuçları diğer gruba da taşıyacağımız için bir hazırlık süreci geçireceğiz. Diğer pencereye baktığımızda biraz daha EuroLeague oyuncularının bizimle beraber olacağı ortaya çıktı ve bu durum sevindirici. Başından beri kulüplerimizle bu süreçleri bize gösterdikleri destekle beraber yönetiyoruz. Dün oynanan kupa finalinden sonrada bu 3, 4 gün içerisinde oynayacağımız deplasmandaki Yunanistan maçına hazırlanacağız. Oynayacağımız ekip önemli bir ekip Avrupa'da. Onlarda bu karşılaşmalara önem veriyorlar. Onlarda getirebileceği en iyi oyuncularla çıkacak. Burada önemli olan iki takımda neler oynayacak, oynamayacak net olmadı. EuroLeague maçlarının bu tarihlerde oynanmasının getirdiği durumdan dolayı son kadro belli olmasa da bu oynayacağımız rakibe odaklanmak ve kendi doğrularımızı, fark üretecek yetenekleri sahaya yansıtmamız gerek. Deplasmandaki maç bizim için önemli. İç sahadaki alacağımız seyirci desteğiyle beraber akıllı bir basketbol oynamak, istediklerimizi sahaya yansıtmak önemli olacak. Bu süreçler bir sistem ve düzen oluşturmak için yeterli süreçler değil ama iyi konsantre olup iyi odaklandığında oluyor. Geçen sene bu pencerelerde oynadığımız iyi bir oyuncu grubu var. Bunlarla birlikte sahada istediklerimizi ortaya koyunca bu şansı en iyi şekilde değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"BU İŞ ÇÖZÜLMÜYOR, HALA KESİN VE NET ADIMLAR ATILMIYOR"

FIBA ve EuroLeague arasındaki çekişme sonrasında NBA'de bulunan basketbolcuların ve EuroLeague'deki bazı oyuncuların milli takıma katılamaması konusuna değinen Orhun Ene, şunları söyledi: "EuroLeague ile de bir sıkıntı var. Orada oynayan oyuncularımızla alakalı belli sorumlulukları almıyorlar. Bazı oyuncuları alsak ritimsiz olduklarını görüyoruz. NBA'dekileri zaten alamıyoruz. Bu günümüzde yaşadığımız çok başlılığın herkesin kendi adına hareket etmesi durumu var. FIBA ve EuroLeague'e baktığımızda herkesin ortak bir şey yapmama adına gösterdiği inat maalesef hem maçları seyredenleri hem de sürprizler olmasına ve basketbolun geriye gitmesine sebep oluyor. Bence federasyonlar bir araya gelerek ortak bir karar alması lazım. Buraya geldiğimden beri milli takımlar düzeyinde basketbolun seyirci topluluğu farklı oluyor. Bizlerin onlara karşı sorumluluğu var. Bu oyunculara da büyük zorluklar yaşatıyor. Bizim oyuncularımız buraya her zaman gelmek istediler ama onlarda bu trafikte sakatlanma riskini göze alarak geliyorlar. Bu iş çözülmüyor, hala kesin ve net adımlar atılmıyor. Yazın güzel bir süreç var. Eğer uluslararası düzeyde de milli takımlar basketbolunun üst düzey oynanmasını istiyorsak takımları en iyi şekilde kurmayı çalışmayı başarmalıyız."

ÖMER ONAN: AVRUPA BASKETBOLU HER GÜN KAN KAYBEDİYOR

FIBA ile EuroLeague arasındaki sürece dair sert açıklamalarda bulunan TBF CEO'su Ömer Onan, bu sürecin 2017'den beri devam ettiğini dile getirerek, "Biz burada daha önce sessiz kalıyorduk ama bundan sonra konuşulması lazım. Basketbol markası var Avrupa'da ve her gün kan kaybediyor. 3 yaşındaki çocuk bunu anlayacak kapasitede. Biz burada bu kadar emek veriyoruz, oyuncuları getirmeye çalışıyoruz. EuroLeague ile biz iyi ilişki içindeyiz ama pazar günü Fenerbahçe'nin erteleme maçını koymasını not ettik. Girişimlerimiz olacak. Mart ayına koyabilirlerdi. Bizim için çok önemli maçlar. Pazar günü oynanan EuroLeague maçı hatırlamıyorum ben. Bunu böyle yapması sanki bize özel yapmış gibi oldu. CSKA Moskova - Barcelona maçını da pazara koydular ve Sertaç'ı getirtemiyoruz. Biz FIBA tarafıyız ama bu gelinen süreçte kimseye faydası olmayan çocukça çekişmelerinden bu noktaya geldik. NBA ve EuroLeague oyuncularını getiremiyoruz, seyirci gelmiyor. Avrupa'da 5 tane oynanan kupa var. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz bu durum. EuroLeague ve EuroCup var. FIBA'nın da 3 tane organizasyonu var. Pazartesiye de üstün zekalı arkadaşlar maç koymaya başladı. Kimin nerede ne oynadığı belli değil. EuroLeague her zaman bunu söylüyor, NBA'den sonra en iyi organizasyon diyor ama para dönmüyor. FIBA ve EuroLeague oturur, 3 kupa belirler, sezondan 5 kazanan belirlenir, katılır heyecan artar. Ben inanıyorum ki son olsun. Milli takım toplanıyor, bekliyoruz kim gelecek, kim gidecek diye. Bunlarla uğraşıyoruz. Bunları çözebilmek varken çözmemek zarar veriyor" dedi.

"SAHAYA ÇIKAN 12 KİŞİ, EN İYİ 12 KİŞİDİR"

Ömer Onan, Yunanistan maçlarıyla ilgili olarak ise "Biz hiçbir zaman sorumluluktan kaçan insanlar değiliz. Sahaya çıkan 12 kişi, en iyi 12 kişidir. Hidayet başkanın geldiği günden beri her başarı antrenör ve oyuncuların, başarısızlık Hidayet başkan ve bizimdir. Daha önce de sorumluluk aldık. Bu çocuklar 12 kişi sahada olacak, rahat oynayacaklar ve biz sonuna kadar onların arkasındayız. İyisinde de kötüsünde de hep birlikteyiz. Burada çok güzel görsel bir şölen olacak. Şimdiden biletlere ilgi çok yüksek. Biz iki Yunanistan maçını da kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MELİH MAHMUTOĞLU: İKİ TARAF ANLAŞAMIYOR, EZİYETİNİ BİZ ÇEKİYORUZ

A Milli Takım'ın kaptanı Melih Mahmuotğlu da Yunanistan ile çok zorlu iki maça çıkacaklarını kaydederek, "Şu ana kadar iki maç yaptık, birini kaybettik birini kazandık. Yunanistan'la üst üste iki maç yapacağız, zorlu olacak. Avrupa basketboluna çok yakın bir takım. Ciddi oyuncuları da var. Cuma günü biz de burada olacağız milli takımla beraber. EuroLeague'den bazı oyuncularımız da burada olacak. Tabii ki sevindirici ama her zaman da aynı şeyleri söylüyoruz. Gönül ister ki hem Fenerbahçe'de hem milli takımda forma giyeyim. Ama maalesef iki taraf da anlaşamıyor, eziyetini biz çekiyoruz. Sonuçlarını biz yaşıyoruz. Kupa maçlarından geldik, şimdi milli maç. Sonuç olarak buradayız, 2 maça konsantre olduk. Kısa bir süre içerisinde iyi çalışacağız. İnşallah bizim için güzel iki maç olur ve sonunda galibiyetlere ulaşırız" diye konuştu.

HİDAYET TÜRKOĞLU: HER MİLLİ MAÇ ÖNEMLİDİR, ANLAMLIDIR

Son olarak TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise milli takımın her branşta ülke olarak gurur duyduğumuz bir olgu olduğunu söyledi ve şunları ekledi: "2 tane önemli maçımız var. İki ezeli rakip olarak gözükebilir ama bana göre her milli maç önemlidir. Her maç anlamlıdır. Bu iki maç tabii ki özel duygulara hitap edecektir. Gerek antrenör ekibimize hem oyuncularımıza güvenimiz TBF olarak her zaman tam olmuştur. İyi performans sergileyen arkadaşlarımız var. Hepsinden ricamız bu fırsatı iyi değerlendirsinler. Formanın anlamını ve değerini maça çıktıklarında daha iyi anlayacaklardır. Hepsine başarılar diliyoruz. Halkımız da onlara desteklerini hiçbir zaman eksik bırakmayacaktır. İnşallah basketbol için güzel bir hafta olur. Güzel bir hafta sonu geçirdik. İnşallah milli düzeyde de bunu en üst seviyelere çıkartacağız."

"EUROLEAGUE BU İŞİ YÖNETEMİYOR, BU SÜRECİN ARTIK SONLANMASI GEREKİYOR"

FIBA ile EuroLeague arasındaki çekişmenin artık saçmalık boyutuna geldiğine değinen Türkoğlu, "Buraya gelmeden önce kafamda bir şeyler vardı. Tepkisel anlamda ağır mı konuşayım diye düşündüm. Ama ben öncellikle EuroLeague'de bizi gururla temsil eden iki kulübümüze bu süreçte bizimle her zaman iyi diyalogda oldukları için teşekkür ediyorum. Biz de TBF olarak onların talebini değerlendirip kararlar veriyoruz. Ama bu sürecin artık gerçekten bir son bulmasını istiyoruz. Milli takım, ülkeyi uluslararası alanda temsil ettiğiniz bir süreç. Tüm ülkeler de bunu istiyor. Bence kulüplerin de bu süreçte biraz daha söz sahibi olması gerekiyor. Özellikle hafta sonuna maç koymaları kadar saçma bir süreç görmedim. Bununla ilk kez karşılaşıyorum. Her geçen gün Avrupa basketboluna zarar veriyor bu çekişme. Kendi egolarını bir kenara koyup, sporcularımızın daha değerli olduğunu anlamaları gerekiyor. Arkadaşlarımız zaten kısa bir sürede milli takıma çağrılıyor. Hangisi gelecek, hangisi gelmeyecek, antrenman yapamıyorlar, EuroLeague de araya maç sıkıştırıyor. EuroLeague bu işi yönetemiyor. Ülke değerlerini bu kadar ikinci plana atmamaları gerekiyor. Sizi Avrupa Şampiyonası'nda ve Dünya Şampiyonası'na götürüyor bu maçlar. Biz en iyi şekilde işimizi yapmaya devam edeceğiz. Sporcularımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum, zor bir süreç. Bu saçmalığın bitmesi, Avrupa basketbolu için en önemli şey. Tekrar girişimlerimiz olacak. Bu sürecin artık bir şekilde sonlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı ve sözlerini noktaladı.