90 milyar dolarlık nükleer denizaltı anlaşması iptal edilen Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk - Haberler Ekonomi
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90 milyar dolarlık nükleer denizaltı anlaşması iptal edilen Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avustralya'nın Fransa savunma endüstrisi için "yüzyılın anlaşması" olarak anılan 90 milyar dolarlık 12 nükleer enerjili denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesi hakkında "Gerçekten sırtımızdan vurulduk. Avustralya ile bir güven ilişkisi kurmuştuk ve bu güvene ihanet edildi" yorumunda bulundu.

France Info kanalına konuşan Jean-Yves Le Drian, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un Fransız Naval şirketinden 12 denizaltı alınmasını iptal edip ABD ve İngiltere ile nükleer enerjili denizaltı inşa etme konusunda anlaştıkları açıklamasına sert tepki gösterdi.

"GÜVEN İLİŞKİSİ KURMUŞTUK VE İHANET EDİLDİ"

Kızgın olduğunu ve Avustralya'nın, müttefikliğe yakışmayan bir eylemde bulunduğunu belirten Le Drian, "Gerçekten sırtımızdan vurulduk. Avustralya ile bir güven ilişkisi kurmuştuk ve bu güvene ihanet edildi." ifadelerini kullandı.

Le Drian, Avustralya ile müzakerelerin 2014'te başlayıp 2016'da bir anlaşmayla sona erdiğini hatırlatarak Avustralya ve ABD'den konuyla ilgili açıklama beklediklerini söyledi.

TRUMP GİBİ "KESTİRİLEMEZ KARAR"

ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki Washington yönetimini de eleştiren Le Drian, bu "tek taraflı, kaba ve kestirilemez" kararın eski ABD Başkanı Donald Trump'ın davranışlarını anımsattığını ileri sürdü.

90 MİLYAR DOLARLIK FRANSIZ DENİZALTI PROJESİNİN SONU

Anlaşmaya taraf üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı yeni ortaklık anlaşması, aynı zamanda, Avustralya hükümetinin Fransız firmasıyla 2016 yılında imzaladığı ve 12 denizaltı yapılmasını öngören toplam 90 milyar dolarlık Fransız denizaltı projesinin sonunu da getiriyor.

Avustralya'nın Adelaide kentinde yapılması planlanan projenin sona ermesine tepki gösteren Fransız Naval Grubu, Avustralya hükümetinin projeyi rafa kaldırmasıyla hayal kırıklığına uğradığını bildirmişti.

90 milyar dolarlık nükleer denizaltı anlaşması iptal edilen Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk
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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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