90 milyar dolarlık anlaşması iptal edilen Fransızlar, İngiltere'ye öfke kustu: ABD'nin kölesi oldular - Haberler Ekonomi
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90 milyar dolarlık anlaşması iptal edilen Fransızlar, İngiltere'ye öfke kustu: ABD'nin kölesi oldular

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Avustralya'nın Fransa ile yaptığı 90 milyar dolarlık denizaltı anlaşmasını iptal edip, ABD ve İngiltere ile anlaşması Avrupa'da gerilim yarattı. Fransızlar, İngilizleri hedef alarak kölelikle suçladı. Fransa'nın AB Bakanı Clement Beaune, "İngiliz komşularımız, AB'den ayrılarak kabullenilmiş bir kölelikle ABD'nin kürkçü dükkanına geri döndü" ifadesini kullandı.

Pasifik hattında Çin'in yükselen varlığına karşı ABD'nin, İngiltere ve Avustralya ile kurduğu AUKUS ittifakı, Kuzey Atlantik Paktı'ndaki (NATO) bir diğer müttefik ülke Fransa ile ilişkileri gerdi.

AUKUS'un duyurulmasının ardından Avustralya ile yaptığı 90 milyar dolarlık denizaltı anlaşması rafa kalkan Fransa, Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı. Paris cephesi, ABD Başkanı Joe Biden'ı, selefi Donald Trump gibi davranmakla suçladı.

ABD ve İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmasının ardından Fransızların öfkesi dinmiyor. Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, İngiltere'yi AB'den ayrılarak kabullenilmiş bir kölelikle ABD'ye dönmekle suçladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Fransız bakan, ABD'nin tavrını "Onlar için her zaman Amerika öncelikli olacak" şeklinde yorumladı. İngiltere için de "İngiliz komşularımız, AB'den ayrılarak kabullenilmiş bir kölelikle ABD'nin kürkçü dükkanına geri döndü." ifadesini kullandı.

90 milyar dolarlık anlaşması iptal edilen Fransızlar, İngiltere'ye öfke kustu: ABD'nin kölesi oldular
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Haber: 90 milyar dolarlık anlaşması iptal edilen Fransızlar, İngiltere'ye öfke kustu: ABD'nin kölesi oldular - Haberler Ekonomi
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