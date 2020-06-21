90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu 3-3 berabere biten Galatasaray-Gaziantep FK maçına, 90+6'daki VAR kararı damga vurdu. Hakem Alper Ulusoy, konuk ekibin 90+4'teki bulduğu golü, atağın başındaki pozisyon faul olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Gaziantep FK'nın karşılaşmanın 90+4. dakikasında Kayode ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi. Sarı-kırmızılı futbolcular, golden önceki pozisyonda Oğuz Ceylan'ın Jimmy Durmaz'a faul yaptığını ileri sürerek hakem Alper Ulusoy'a itirazda bulundu. VAR'LA GÖRÜŞTÜ, GOLÜ İPTAL ETTİ Alper Ulusoy, VAR odasıyla görüştükten sonra saha kenarına gelerek pozisyonu tekrar izledi. Ulusoy, görüntüyü izledikten sonra Oğuz Ceylan'ın Jimmy Durmaz'a faul yaptığını belirleyerek, golü geçersiz saydı.