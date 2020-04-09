9 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan çarpıcı açıklamalar"Öngöremediğimiz büyük bir sorunla uğraşıyoruz""Lig oynanmalı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan çarpıcı açıklamalar

"Öngöremediğimiz büyük bir sorunla uğraşıyoruz"

"Lig oynanmalı. sıralama belirlenmeli""Lig tamamlanmazsa alttaki ve üstteki takımların haksız rekabeti doğacak ya da planlamanın yanlışına düşecek, ekonomik bütçeleri daha da aşacak takımlar olabilir""Çok yüklü ücretler aldığımız bir dönem yaşıyorduk, bu biraz daha aşağılara çekilmeli""Herkesin ekonomik fedakarlık yapacağını biliyorum""Yabancı oyuncularımız çok yalnızlar, aileleri burada olamayan futbolcularımız var. Boşanmış olan futbolcularımız var""FIFA açıklama yaptı ama daha net tavırlar alınması gerekiyor""Evde, çocukluğumda yazdığım notları okuyarak zaman geçiriyorum""Yurt dışında kardeşlerim var ve her gün görüntülü konuşarak orada yaşadıkları zorlukları biliyoruz""Yalnızlığın beraber yaşandığı bir dönem yaşıyoruz""Bütünlüğü şu anda sağladığımızı düşünüyorum. Bu bütünleşmeler için hastalığa da ihtiyaç olmadığını düşünüyorum"

Bülent Korkmaz: Hazır olmak için en az 4 hafta gerekli"Futbolcuların bu durumda hissettiklerini anlamak zor""Ligin başlaması için Bilim Kurulu'nun açıklamaları önemli""Transferler için oyuncuların eski maçlarını izliyoruz""Planlama yapmak zor"

Bakan Kasapoğlu'ndan Meksika'daki milli serbest dalışçı Fatma Uruk'a destek ve moral telefonuRekor denemesi için 1 aydır Meksika'da bulunan Milli sporcu Uruk: Spor Bakanımız telefonla arayarak, bana tam destek verdiklerini söyledi"Burada bazen kendimi yalnız hissediyordum ama artık hissetmiyorum. Çok mutluyum. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum"

Bakan Kasapoğlu: Bir şeye ihtiyacın varsa destekçiniz. Sürekli irtibatta olmak ve gelişmelerle ilgili bilgi almak isterim

Kaynak: DHA