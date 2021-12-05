9 kişi kalan Kayserispor'dan tarihi galibiyet! Eski Fenerli Thiam, Antalyaspor'a gol oldu yağdı - Haberler Spor
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9 kişi kalan Kayserispor'dan tarihi galibiyet! Eski Fenerli Thiam, Antalyaspor'a gol oldu yağdı

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9 kişi kalan Kayserispor'dan tarihi galibiyet! Eski Fenerli Thiam, Antalyaspor'a gol oldu yağdı

Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, 9 kişi kaldığı maçta Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Kayseri'nin 2 golünü de sezon başı Fenerbahçe'den gelen Thiam kaydetti.

Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Kayserispor, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0'lık skorla yendi. Kayserispor'un gollerini Mame Thiam kaydetti.

9 kişi kalan Kayserispor'dan tarihi galibiyet! Eski Fenerli Thiam, Antalyaspor'a gol oldu yağdı

İKİ KIRMIZI

11. dakikada ceza sahasına koşu yapan Thiam, takipçiliğini konuşturdu. 17'de ise penaltıdan skoru 2-0'a yükseltti. 34'te Kayserispor'dan Gavrovic kızardı. 58'de ise Kolovetsios atıldı.

9 kişi kalan Kayserispor'dan tarihi galibiyet! Eski Fenerli Thiam, Antalyaspor'a gol oldu yağdı

"İLERİ ÇIKIN"

9 kişi kalan Kayserispor, son yarım saat savunma yapmadı. Hikmet Karaman öğrencilerine, "Yaslanmayın, ileri çıkın" diyerek cesaret verdi. Karaman'ın oynattığı açık futbol futbolseverlerden alkış tıpladı.

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