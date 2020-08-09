9 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi
BEŞİKTAŞ22.00 Siyah-beyazlı kulüp "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında Vodafone Park'ta "Ödül Senin" gecesi düzenleyecek.
09.08.2020 09:35 | Son Güncelleme: 09.08.2020 10:20
BEŞİKTAŞ
22.00 Siyah-beyazlı kulüp "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında Vodafone Park'ta "Ödül Senin" gecesi düzenleyecek. Yılmaz Erdoğan'ın sunacağı program Kanal D ekranlarında canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇESarı-lacivertli takımda yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek.
YENİ SEZONA DOĞRU
Kulüplerin yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA