83 yaşındaki Ahmet dede, ziyaretine gelen Uğurcan Çakır'a akıl verdi: 25'i almadan sakın ayrılma

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, kendisini davet eden 83 yaşındaki Trabzonlu Ahmet dedeyi ziyaret etti. Genç kaleci ve Ahmet Kırcı keyifli anlar geçirdi. Ahmet dede, "Bana kalırsa bir sene daha kal. Trabzonspor ve sen daha çok kazanırsın. Seni her yerden istiyorlar. 25'i almadan bir yere gitme" önerisinde bulundu.