83 yaşındaki Ahmet dede, ziyaretine gelen Uğurcan Çakır'a akıl verdi: 25'i almadan sakın ayrılma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

83 yaşındaki Ahmet dede, ziyaretine gelen Uğurcan Çakır'a akıl verdi: 25'i almadan sakın ayrılma

Haberler.com - Haberler | Spor

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, kendisini davet eden 83 yaşındaki Trabzonlu Ahmet dedeyi ziyaret etti. Genç kaleci ve Ahmet Kırcı keyifli anlar geçirdi. Ahmet dede, "Bana kalırsa bir sene daha kal. Trabzonspor ve sen daha çok kazanırsın. Seni her yerden istiyorlar. 25'i almadan bir yere gitme" önerisinde bulundu.

A Milli Takımın başarılı eldiveni ve Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır, Trabzon'un Akçaabat İlçesi'nde yaşayan Ahmet Kırcı (83), Ahmet dedeyi ziyaret ederek formasını hediye etti.

PİDE PARASI ALMADILAR

Trabzonspor takım kaptanı Uğurcan Çakır, Ahmet dedeyi ziyaret giderken yolda bir fırına uğrayarak ramazan pidesi aldı. Fırın çalışanları milli kaleciden para almazken Uğurcan Çakır da teşekkür etti.

"UĞURCAN SÖZ VERİRSE GELİR"

83 yaşındaki Ahmet Kırcı, "Uğurcan bana söz verdiyse gelir. Birde nasıl gelsin haftada 3 maç oynanıyor. Seni herhalde her yerden istiyorlar. 25'i almadıktan sonra bir yere gitme. Bana kalırsa bir yıl daha kalsan daha iyi olur. Trabzonspor daha çok para kazanır. Hem sen hem kulüp kazanır" diyerek Uğurcan Çakır'a tavsiye de bulundu. Ahmet Dede'nin sözleri üzerine ise Çakır, "Biz her zaman kulübün yanındayız" yanıtını veren Uğurcan Çakır , yanında getirdiği formasını Ahmet Dede'ye hediye etti.

83 yaşındaki Ahmet dede, ziyaretine gelen Uğurcan Çakır'a akıl verdi: 25'i almadan sakın ayrılma
83 yaşındaki Ahmet dede, ziyaretine gelen Uğurcan Çakır'a akıl verdi: 25'i almadan sakın ayrılma
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Aykut Erdoğdu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Şeyma Subaşı Burak Sergen
Spor Diego Salih Uçan Serdar Aziz Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 83 yaşındaki Ahmet dede, ziyaretine gelen Uğurcan Çakır'a akıl verdi: 25'i almadan sakın ayrılma - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 16:28:10. #1.14#

title