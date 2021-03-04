8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!

En genç profesyonel oyunculardan olan Joseph "33 Gosu" Deen. Fortnite oyunundaki yeteneği sayesinde genç yaşta zengin oldu. Team 33'ün henüz 6 yaşındayken araştırmaya başladığı oyuncuyla 33 bin dolarlık anlaşma imzaladığı açıklandı.

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından çevrimiçi olarak oynanan Fortnite, şimdi de 8 yaşındaki Joseph Deen'i zengin etti. Espor organizasyonu Team 33, Fortnite oyuncusu Joseph Deen'i 33 bin dolar karşılığında kadrosuna kattı. Ayrıca takım genç oyuncuya 5 bin doların üzerinde donanım kurulumunu da sağlayacak.

Genç Fortnite oyuncusu 33 Gosu adıyla biliniyor. Yetenekli oyuncu Team 33'ün 1 yılı aşkın süredir radarında bulunuyor, takım ayrıca imzalardan önce oyuncuyu bire bir oyunlarda da test etti.

JOSEPH DEEN BBC'YE KONUŞTU

8 yaşındaki espor oyuncusu BCC'ye yaptığı açıklamada, kendini teklif gelince çok mutlu hissettiğini ve aslında profesyonel oyuncu olmak istese de kimsenin Team 33'ten önce kendini ciddiye almadığını ifade etti.

EN ÇOK KAZANAN FORTNITE OYUNCULARINDAN YALNIZCA 2'Sİ 18 YAŞINDAN BÜYÜK

Esportsearnings.com web sitesinin yaptığı analizi göre, en çok kazanan ilk 10 Fortnite oyuncusundan yalnızca ikisi 18 yaşının üzerinde. Fortnite Dünya Kupası'nın ilk ve tek galibi 16 yaşındaki Kyle "Bugha" Giersdorf olmuştu. Ayrıca, Bugha şampiyonluğun ardından 3 milyon dolarlık büyük ödüle de ulaşmayı başardı.

O sırada oyuna yeni giren Joseph için bu ilham kaynağı olmuş. Joheph yaptığı açıklamada, "Hayalim Bugha gibi olmak. Onun gibi oynamak. Ona hayranlık duyuyorum çünkü Dünya Kupası'nı kazanana kadar kimse onu ciddiye almadı. Ben de aynı hislerdeyim. Kimse Team 33'le imza atana kadar beni ciddiye almadı." dedi.

EN GENÇ İKİNCİ PROFESYONEL OYUNCU OLDU

Kayıtların gösterdiğine göre, Joseph şimdiye kadarki en genç ikinci profesyonel oyuncu olarak oyun tarihine geçti.

Guinness Rekorlar Kitabı'na daha önce çevrimiçi olarak "Lil Poison" olarak bilinen HALO oyuncusu Victor De Leon III, yedi yaşında profesyonel olarak en genç oyuncu ünvanına sahip olmuştu.