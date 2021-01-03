8 gollü maçta İstanbulspor, Tuzlaspor'u devirdi

TFF 1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Ankaraspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 5-3 kazandı.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Ankaraspor'u 5-3 mağlup etti.

Maçta İstanbulspor'un golleri 15. ve 53. dakikalarda İbrahim Yılmaz, 17. dakikada Levent Ayçiçek, 46. dakikada Uygar Mert Zeybek ve 72. dakikade Onur Ergun'un penaltısından geldi.

Ankaraspor'un golleri ise 24. dakikada Erdem Çetinkaya, 43. dakikada Eric Mbu ve 88. dakikada Etame'den geldi.

PUANINI 31'E YÜKSELTTİ

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, puanını 31'e yükseltti ve maç eksiğiyle zirvenin 4 puan gerisine geldi. Ankaraspor ise 9 puanla küme düşme hattında 17. sırada kaldı.

İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında Balıkesirspor'la karşılaşacak. Ankaraspor ise aynı haftada sahasında Adanaspor'u konuk edecek.