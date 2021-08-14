74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi
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74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi

74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi
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Premier Lig'in açılış maçında ligin yeni ekibi Brentford, Arsenal'i 2-0 mağlup etti. 74 yıl sonra Premier Lig'e yükselen Brentford böylece ilk maçında harika bir başlangıca imza atarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

74 yıl sonra Premier Lig'e yükselen Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 mağlup etti ve yeni sezona rüya gibi bir başlangıç yaptı.

HALİL DERVİŞOĞLU MAÇTA SÜRE ALMADI

Brentford'a galibiyeti getiren goller, 22. dakikada Canos ile 73. dakikada Norgaard'dan geldi. Bu sonucun ardından Arsenal, 2000-2001'den bu yana ilk kez sezona deplasman yenilgisiyle başladı. Brentford'da forma giyen milli futbolcumuz Halil Dervişoğlu, mücadeleye yedek kulübesinde başlarken karşılaşmada süre almadı.

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74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi - Haberler Spor
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