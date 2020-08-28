Sinop'ta 70 kilogramlık orkinos, görenleri hayrete düşürdü Sinoplu balıkçılarca Ege Denizi'nde avlanan 70 kilogram ağırlığındaki orkinos balığı kentte nadir görülmesinden dolayı vatandaşların ilgi odağı oldu. Büyüklüğü ile dikkat çeken balığı görenler, anı ölümsüzleştirmek için telefona sarılırken, orkinosun kilosu 80 liradan satışa sunuldu.

Sinop'tan avcılık yapmak için Ege Denizi'ne giden bir balıkçı teknesinin ağına 70 kilogram ağırlığında orkinos takıldı. Balıkçılar tarafından kente getirilen ve tezgahta satışa sunulan dev balık vatandaşların ilgi odağı oldu.

GÖREN ŞAŞIRIP KALDI

Bazı vatandaşların cep telefonlarıyla balığı fotoğrafladıkları görüldü. Balıkçı Hasan Yusufoğlu, bölgelerinde orkinos avcılığı olmadığından balığı görenlerin şaşırdığını söyledi.

KİLOSU 80 LİRADAN SATIŞA SUNULDU

Tezgaha koydukları balığa vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Yusufoğlu, "Fiyatını soranlar, fotoğraf çekenler oldu. Bu bölgede tezgahlarda nadir görüldüğünden yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Kilogramı 80 liradan satışa sunduğumuz balığa alıcı Ankara'dan çıktı. Biz de balığımızı oraya göndereceğiz." dedi.

Kaynak: AA